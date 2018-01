Rússia leva adiante acordo nuclear com Irã A Rússia vai terminar a construção de uma usina nuclear no Irã, apesar dos protestos dos Estados Unidos, e está atenta à possibilidade de a Coréia do Norte solicitar uma usina semelhante, afirmou nesta quarta-feira, um alto funcionário russo do setor nuclear. "O Irã assinou todos os acordos internacionais exigidos e se comprometeu a cumprir todas as obrigações referentes a transparência e controle... e cumpriu todas elas", afirmou em entrevista coletiva o ministro nuclear Alexander Rumyantsev. Ele acrescentou que o reator Bushehr deve estar terminado até 2005, tal como planejado. Os Estados Unidos vêm há tempo pedindo à Rússia que abandone um contrato de 1995 com o Irã, que prevê a finalização de um reator nuclear em Bushehr no valor de cerca de US$ 800 milhões, afirmando que o projeto poderia ajudar o Irã a construir a bomba nuclear. A Rússia diz que o reator pode ser usado apenas para fins civis, e ficará sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. A polêmica em torno da cooperação nuclear da Rússia com o Irã e as alegações dos EUA, segundo as quais as empresas russas transferiram tecnologias de mísseis para Teerã, continuam a ser um grande ponto de fricção nas relações entre os EUA e a Rússia. Rumyantsev insistiu em que a cooperação nuclear com o Irã não implica nenhuma ameaça de proliferação. Ele disse que uma nova lei aprovada pelo Parlamento russo no ano passado fortaleceu as garantias de não-proliferação nuclear, ao permitir que o combustível usado nas usinas nucleares fora da Rússia possa ser trazido de volta para o país a fim de ser reprocessado.