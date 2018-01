Rússia levará adiante projeto de usina nuclear no Irã O ministro de Energia Atômica da Rússia, Alexander Rumyantsev, disse que seu país está comprometido com a conclusão de uma usina nuclear no sul do Irã e não cederá a pressões externas, informou nesta segunda-feira a Rádio Teerã. "Concluir este projeto é a decisão oficial das autoridades russas e não cederemos a pressões de outros países contra nossa cooperação pacífica" com o Irã, disse Rumyantsev, citado pela rádio estatal iraniana, durante uma conversa com o ex-presidente Hashemi Rafsanjani. "Apesar das críticas contra Rússia e Irã, estamos comprometidos com a conclusão da usina de energia, que é um direito integral do Irã", disse o ministro russo em seu segundo dia de visita oficial ao país asiático. Os Estados Unidos querem que a Rússia abandone o projeto. Segundo Washington, isto poderia causar o avanço de um programa de armas nucleares supostamente mantido por Teerã. Moscou rejeita a preocupação norte-americana e sustenta que o projeto serve a propostas exclusivamente civis e está sob controle internacional. O Irã também garante que seus programas nucleares são de fundo pacífico e civil.