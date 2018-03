Rússia: Mais de 750 feridos em queda de meteoro

"Às 9h20 (horário local, 1h20 em Brasília), um objeto em alta velocidade foi observado nos céus de Chelyabinsk, deixando um grande rastro atrás de si. No prazo de dois minutos houve dois estrondos", disse Yuri Burenko, funcionário do setor de emergência, em comunicado. "A onda de choque quebrou vidros em Chelyabinsk em uma série de cidades da região", disse ele.

O meteoro - de peso estimado em 10 toneladas - ingressou na atmosfera terrestre a uma velocidade hipersônica de 54 mil quilômetros por hora, segundo a Academia Russa de Ciências. O objeto estilhaçou-se quando estava a entre 30 km e 50km da superfície da Terra. A energia liberada de "vários quilotons", segundo a academia.

De acordo com o governo local, 758 pessoas procuraram cuidados médicos por cortes causados pelos estilhaços de vidro. Não há até o momento relatos de pessoas atingidas por fragmentos do meteorito. As vítimas viviam em Chelyabinsk e em localidades próximas. A região situa-se a cerca de 1.500 quilômetros de Moscou. Os sistemas de comunicação móvel ficaram temporariamente fora do ar.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que enviou soldados para "locais de impacto", sem fornecer maiores detalhes.

Mais de 3 mil imóveis sofreram algum tipo de dano. Escolas foram fechadas e apresentações de teatro canceladas na região após a onda de choque ter quebrado janelas. As temperaturas locais chegam a -18ºC.

"Houve pânico. As pessoas não tinham ideia do que estava acontecendo. Todos começaram a verificar as casas ao redor para ver se estava tudo certo", disse Sergey Hametov, morador de Chelyabinsk, a maior cidade da região a ser afetada, que fica a cerca de 1.500 quilômetros a leste de Moscou

"Nós vimos uma grande explosão quando saímos para fora e ouvimos o som de um trovão muito forte", disse ele à Associated Press por telefone. Outro morador de Chelyabinsk, Valya Kazakov, disse que algumas idosas de seu bairro começaram a gritar que o mundo estava acabando.

Alguns meteoritos - fragmentos de um meteoro - caíram num reservatório nas proximidades de Cherbakul, informou o escritório do governo federal, segundo a agência de notícias Itar-Tass.

Meteoros costumam causar grandes estrondos sônicos quando entram na atmosfera, porque viajam a uma velocidade muito maior do que a do som, mas ferimentos com a escala dos relatados nesta sexta-feira são extraordinariamente raros.

O porta-voz do Ministério do Interior, Vadim Kolesnikov, disse que o teto de uma fábrica de zinco, que media 600 metros quadrados, caiu, embora não tenha sido esclarecido se o acidente foi causado pelos meteoritos ou pela onda que choque resultante da explosão.

Um vídeo amador transmitido por uma emissora de televisão russa mostra um objeto em alta velocidade cruzando os céus por volta das 9h20 (horário local, 1h20, em Brasília), deixando um rastro branco seguido por uma luz muito intensa. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.