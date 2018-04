Rússia mata líder terrorista islâmico no Daguestão

Segundo fontes da força de segurança no Daguestão, o confronto ocorreu quando os oficiais rodeavam um suposto esconderijo no subúrbio da cidade. "Depois de ser rendido, Begov respondeu com tiros. No resultado da ação, foi eliminado", explicou um porta-voz do serviço de segurança FSB à agência ITAR-TASS. Begov, que tinha 35 anos, vinha sendo procurado por tentar assassinar um técnico da FSB em abril, na cidade de Makhachkala.

A agência Interfax informou que Begov havia trabalhado para a Omon, força especial da polícia russa, mas foi demitido em 2004. Em seguida, foi estudar no Egito e aderiu à militância islâmica. As preocupações são grandes na região do Cáucaso da Rússia, à medida que aumentou o número de ataques de militantes islâmicos contra autoridades locais pró-Kremlin.

No Daguestão, região do Mar Cáspio, as tensões têm se acirrado especialmente nos últimos meses. Na semana passada, cinco policiais foram assassinados em um ataque de homem-bomba, em Makhachkala. As informações são da Dow Jones.