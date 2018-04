Rússia mata mais um líder terrorista islâmico no Daguestão Forças de segurança da Rússia mataram mais um militante islâmico local em confrontos no Sul da região do Cáucaso do Daguestão, de acordo com agências de notícias. O líder Madrid Begov, descrito como o chefe do "grupo terrorista de sabotagem Makhachkala-Shamkhal" foi morto durante uma operação na cidade de Makhachkala, a mais importante do Daguestão. Segundo fontes da força de segurança no Daguestão, o confronto ocorreu quando os oficiais rodeavam um suposto esconderijo no subúrbio da cidade. "Depois de ser rendido, Begov respondeu com tiros. No resultado da ação, foi eliminado", explicou um porta-voz do serviço de segurança FSB à agência ITAR-TASS.