Rússia mata suposto membro da Al-Qaeda na Chechênia

"Quase todos os atos de terrorismo que utilizaram homens-bomba dos últimos anos foram preparados com sua participação", afirmou um porta-voz do comitê antiterrorista da Rússia, em comunicado transmitido pela televisão local. Moganned foi morto, junto com outros dois militantes, durante tiroteio com forças de segurança chechenas, segundo o comunicado.

De acordo com o comitê, Moganned operava no norte do Cáucaso desde 1999 e, em 2005, já havia se tornado o principal "coordenador" da ajuda financeira que chegava do exterior para financiar as operações da Al-Qaeda na Rússia. As informações são da Dow Jones.