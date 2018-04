Medvedev conversou com o presidente armênio Serge Sarkisian e com o presidente azeri Ilham Aliyev. A reunião não teve um desfecho positivo para a crise, mas Sarkisian e Aliyev concordaram em trocar prisioneiros de guerra e corpos das vítimas. A Rússia, ao lado dos Estados Unidos e da França, tem liderado os esforços para resolver o conflito de Nagorno-Karabakh, remanescente do final da era soviética.