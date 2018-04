Rússia: milhares se reúnem em ato de apoio a Putin

Assessores de Putin disseram que o primeiro-ministro poderia participar do comício, que ocorrerá no palco usado para as maiores partidas de futebol e concertos de rock em Moscou. Mas Putin ainda não confirmou seus planos. O evento coincide com o feriado do Dia do Defensor da Pátria, que nos tempos da extinta União Soviética comemorava as conquistas do Exército Vermelho e glorificava o poderio militar da nação.

Putin aproveitou a retórica do feriado. "Temos que garantir nossa soberania. Ninguém deve ser capaz de meter o nariz em nossos assuntos", disse o primeiro-ministro em encontro com comandantes militares nesta Quarta-feira. Os organizadores do evento de apoio a Putin esperam que 40 mil pessoas estejam presentes no início da marcha e que 100 mil participem do encontro no estádio - que culminará com um comício de 90 minutos. As informações são da Dow Jones.