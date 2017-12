Rússia não irá extraditar suspeitos de morte de ex-espião A Rússia não irá extraditar possíveis suspeitos do envenenamento do ex-espião Alexander Litvinenko na Inglaterra, segundo afirmações de um promotor-geral nesta terça-feira. A declaração surge no mesmo dia em que a edição do jornal inglês The Times publicou uma reportagem afirmando que o serviço secreto envenenou o ex-espião. Ainda nesta terça-feira, uma das principais testemunhas do caso foi internada em um hospital de Moscou. "Se eles quiserem prendê-los será impossível, são cidadãos da Rússia e a constituição russa torna isso impossível", Yuri Chaika disse a repórteres. Uma equipe de investigadores ingleses está em Moscou para coletar informações sobre a morte de Litvinenko em Londres, no dia 23 de novembro. Toxicologistas encontraram Polonio-210, uma rara substância radioativa, no corpo de Litvinenko antes de ele morrer. Chaika disse que os promotores russos irão cooperar com os policiais ingleses, mas se recusou a fornecer maiores detalhes sobre a investigação. Em acusação horas antes de morrer, Litvinenko culpou o presidente Vladimir Putin pelo envenenamento. O Kremlin tem negado categoricamente as acusações. Serviços secretos russos Os serviços secretos do Reino Unido estão convencidos de que o envenenamento do ex-espião russo Alexander Litvinenko foi autorizado pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, antigo KGB), informou nesta terça-feira o jornal The Times. De acordo com a reportagem, fontes dos serviços secretos teriam dito ao jornal britânico que o FSB organizou um "complô altamente sofisticado" contra Litvinenko e é possível que, para isso, tenha utilizado alguns de seus ex-agentes. "Sabemos como o FSB opera no exterior e, levando em conta as circunstâncias da morte de Litvinenko", disse uma fonte ao jornal. "O FSB tem que ser o primeiro suspeito". De acordo com o jornal britânico, a participação de um ex-agente do FSB teria permitido atrair Litvinenko para reuniões em vários lugares de Londres, evitando, portanto, que o Kremlin fosse diretamente envolvido no complô. Os serviços secretos do Reino Unido acham que somente agentes do FSB poderiam obter uma quantidade grande de plutônio-210, acrescentou o diário, especificando que o MI5 - serviço de contra-espionagem britânico - e o MI6 trabalham ao lado da Scotland Yard na investigação. Uma fonte policial não identificada teria dito ao jornal que o método utilizado para matar o ex-espião tinha a intenção de enviar uma mensagem a seus amigos e aliados. Em 1º de novembro, quando o Livtinenko adoeceu, ele havia se reunido com três russos em um hotel de Londres e com um colega, identificado como Mario Scaramella, que está internado em um hospital de Londres, após ter sido submetido a testes médicos. Testemunha central Uma testemunha central em potencial no misterioso caso de envenenamento deu entrada em um hospital e pode não ter condições de se encontrar com investigadores britânicos, segundo informações do jornal russo Kommersant desta terça-feira. O ex-agente Andrei Lugovoi se encontrou com Ltivinenko, a quem descreveu como um sócio de negócios, em Londres no dia primeiro de novembro, dia em que Litvinenko ficou doente. Lugovoi passou por testes de radiação na semana passada em Moscou, e disse na sexta-feira estar limpo, segundo relatou o jornal. Mas na terça-feira, o advogado Andrei Romashov disse que Lugovoi, sua mulher e três filhos tinham dado entrada em um hospital nesta semana para mais teste. Toda a família esteve em Londres no dia primeiro de novembro para uma partida de futebol entre CSKA Moscou e o Arsenal. Romashov afirmou não saber se Lugovoi estará apto para se encontrar com os investigadores ingleses que chegaram no final da segunda-feira. Romashov não pode ser encontrado para mais comentários nesta terça-feira. O caso acentuou a tensão já existente entre a Rússia e a Inglaterra, que deixou o Kremlin enfurecido ao dar asilo ao crítico do Kremlin Boris Berezovski e ao rebelde checheno Akhmed Zakayev, além de Litvinenko. O ministro do Exterior da Itália Massimo D´Alema disse que iria discutir o caso com Putin quando os dois se encontrarem terça-feira em Moscou. Um contato italiano de Litvinenko que se encontrou com ele no dia em que adoeceu, mario Scaramella, teve o teste de radiação positivo por traços do mesmo polônio-210 que matou o ex-agente russo.