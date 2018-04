Rússia não vai mais vender gás com desconto à Ucrânia

"Como não há uma frota russa na Ucrânia, não há razão para descontos...além disso, não há motivo para descontos para o gás, segundo o acordo entre (o presidente da Rússia) Vladimir Putin e (o presidente ucraniano afastado Viktor) Yanukovich porque não há uma autoridade legítima (na Ucrânia)", disse Peskov.

Atualmente, a Ucrânia deve cerca de US$ 2 bilhões por suprimentos de gás recebidos da Rússia. Alexei Miller, chefe do monopólio de gás russo OAO Gazprom, avisou recentemente seus pares ucranianos que Moscou deverá suspender o fornecimento de gás à Ucrânia se Kiev não saldar sua dívida.

Em 2009, a Gazprom interrompeu o suprimento de gás para a Ucrânia, o que causou a falta do produto em países do leste europeu que dependem muito do gás russo para atender suas necessidades energéticas.

Na semana passada, a Rússia anexou oficialmente a região ucraniana da Crimeia, num gesto que foi seguido por uma série de sanções impostas pelos EUA e União Europeia. Ontem, também ficou definido que a Rússia ficará fora do G-8 enquanto não mudar sua posição em relação à Ucrânia. Fonte: Dow Jones Newswires.