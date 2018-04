Rússia 'nasceu' em Kiev, no século 9º A história e a geografia unem mais do que separam ucranianos e russos. O próprio nome "Rússia" teve origem no século 9.º na região de Kiev, quando um povo viking passou a ser chamado de "rus". Nessa época, a região era uma próspera rota do comércio do Báltico para Bizâncio. Lutas internas entre príncipes e etnias e mudanças nas rotas comerciais deslocaram o poder econômico e político para a região de Moscou.