Rússia oferece apoio a brasileiro no Iraque O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Igor Ivanov, ofereceu o apoio de seu país ao trabalho das Nações Unidas no Iraque, em conversa telefônica com o novo representante da ONU no país árabe, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello. "Queremos oferecer ao representante especial do secretário-geral apoio e ajuda para realizar a missão da ONU (no Iraque)", disse Ivanov a Vieira de Mello, segundo um comunicado do Kremlin. O chanceler russo também enfatizou que a nova resolução da ONU dá às Nações Unidas "um papel de peso" na resolução dos problemas políticos, econômicos e humanitários na reconstrução do Iraque.