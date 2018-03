Rússia pede para cidadãos deixarem o Paquistão O governo da Rússia pediu para que os membros do corpo diplomático e os cidadãos russos que moram no Paquistão deixem o país. Em comunicado emitido hoje, o Ministério do Exterior russo dusse qye a decisão foi tomada por causa do "agravamento da situação" no Paquistão e nos países próximos. A medida, entretanto, deve afetar apenas 100 russos.