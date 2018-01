Rússia pede que Irã volte à moratória nuclear O governo da Rússia pressionou o Irã para que o país volte suspender suas atividades de enriquecimento de urânio, retomando a moratória quebrada neste mês, mas também enviou um forte sinal de que se opõe à imposição de sanções à República Islâmica, e de que se opõe ao envio do caso ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O chanceler Sergey Lavrov disse que o Irã não pode esperar a retomada das negociações com a União Européia sem, antes, cumprir o compromisso de respeitar a moratória. O enriquecimento do urânio é um passo no possível desenvolvimento de armas atômicas, mas também pode ser vir para a geração de energia elétrica. Mesmo com a pressão ocidental crescendo para que o caso seja levado ao Conselho de segurança - que tem autoridade para impor sanções - Lavrov disse que o impasse ainda pode ser resolvido por diplomacia.