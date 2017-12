Rússia perdeu mais de 500.000 cientistas na última década Mais de meio milhão de cientistas deixaram a Rússia desde o colapso da União Soviética em busca de trabalhos mais rentáveis no exterior, informou hoje um oficial do sindicato de cientistas. ?De 500.000 a 800.000 cientistas russos deixaram o país por um longo período nos últimos dez anos. ?Quase nenhum deles retornou?, disse Viktor Kalinushkin, presidente do sindicato russo de cientistas. Segundo ele, um cientista ganha no exterior de US$ 3.000 a US$ 7.000 por mês, sendo que na Rússia este valor não passa dos US$ 100. A emigração retirou do mercado os melhores cientistas russo entre 30 e 50 anos, afirmou Kalinushkin, acrescentando que especialistas russos em biologia, química e computação têm boa aceitação nos Estados Unidos, Europa e Japão. Como exemplo, ele disse que programadores russos são responsáveis por 30% da produção da Microsoft. A União Soviética sempre teve o maior número de cientistas do mundo, mas o colapso russo de 1991 atrofiou o abundante sistema estatal, estimulando muitos pesquisadores a buscarem trabalho no exterior. O presidente russo Vladimir Putin estabeleceu como prioridade reformular o núcleo de cientistas russos. Em março, ele prometeu tecnologia e investimentos para o setor.