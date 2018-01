Rússia persegue supostos rebeldes; 4 soldados morrem em ataques Aviões de combate russos perseguiram hoje um grupo de rebeldes chechenos que na semana passada mataram nove guardas de fronteira e se infiltraram no Daguestão. Enquanto isso, ações rebeldes na Chechênia causaram a morte de quatro soldados russos e deixaram outros sete feridos durante as últimas 24 horas. Nesse período, postos militares do Exército russo foram atacados por rebeldes separatistas chechenos em 15 ocasiões. As ações deixaram quatro soldados mortos e cinco feridos, disse uma fonte ligada à administração pró-Moscou da conturbada república da Chechênia. Outros dois soldados ficaram feridos em um choque com rebeldes no distrito de Vedeno, prosseguiu a fonte. A violência diária persiste na Chechênia, apesar de o Kremlin alegar que a paz e a estabilidade estão retornando gradualmente à república. Ataques rebeldes e explosões de minas fazem crescer diariamente o número de baixas entre soldados russos e policiais chechenos.