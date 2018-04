Rússia pode aplicar sanções ao Ocidente

"Nós estamos pronto para qualquer situação, todas as opções estão sendo consideradas. Mas nós esperamos que sejam impostas sanções políticas, mas não uma ampla gama de bloqueios comerciais e econômicos", disse.

Likhachev prevê que é improvável que a Europa imponha duras sanções contra a Rússia porque os dois lados têm fortes laços empresariais e comerciais. Ele acredita que, ao contrário dos europeus, o governo dos Estados Unidos tem mais possibilidades de aplicar sanções ao país.

Os Estados Unidos e a Europa têm condenado a estratégia do Kremlin sobre a atuação na região da Crimeia, localizada na Ucrânia. O governo local, apoiado por Moscou, fará um referendo no próximo dia 16 de março, no domingo, para votar uma separação do território ucraniano e ser anexado à Rússia.

Ontem, o presidente Barack Obama se encontrou com o primeiro-ministro da Ucrânia, Arseniy Yatsenyuk, na Casa Branca. Obama disse que espera que todos os envolvidos nos esforços para a separação da Crimeia repensem sua estratégia e prometeu que a Rússia pagará um preço caso decida não cumprir com o determinado. Fonte: Dow Jones Newswires.