Rússia pode ratificar acordo nuclear com EUA este ano A Câmara dos Deputados da Rússia pode ratificar o novo Tratado de Redução de Armamentos Nucleares Estratégicos com os Estados Unidos, conhecido como Start, antes do fim do ano, caso o texto seja aprovado pelo Senado norte-americano, que deve votar o projeto hoje. "Se o Senado dos EUA ratificar o tratado, nosso comitê convocará uma reunião de emergência para discutir o documento", afirmou Leonid Slutsky, vice-presidente do comitê de Relações Exteriores da Câmara Baixa, segundo a agência de notícias Interfax. De acordo com ele, seria bom começar 2011 com um tratado ratificado em mãos.