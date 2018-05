Rússia pode ratificar novo Start já na sexta-feira

MOSCOU - Parlamentares russos disseram nesta quinta-feira, 23, que poderiam aprovar já na sexta-feira o novo Start (sigla em inglês para Tratado de Redução de Armas Nucleares) firmado com os EUA em abril caso o Senado americano, que ratificou o acordo na quarta, não tenha feito alterações substanciais no texto.

O presidente da Duma, Câmara baixa russa, Boris Gryzlov, disse que o tratado poderia passa na sexta se seu país estiver satisfeito com a resolução ratificada pelos EUA e confirmar que não há mudanças no acordo, assinado após anos de negociações entre as partes.

"Há informações que indicam que a resolução apresenta uma série de condições. Se estas condições não afetam o texto do pacto, então ele poderia ser ratificado na sexta", disse o parlamentar.

A aprovação do tratado pela Rússia é praticamente dada como segura, segundo especialistas. "O tratado será ratificado com segurança, disse o russo Roland Timerbayev, diplomata e negociador de tratados armamentistas.

O tratado, mais conhecido como Start, limita a 1.500 a quantidade de armas nucleares estratégicas a serem mantidas pelos dois países e prevê a retomada das inspeções mútuas dos arsenais atômicos. A versão original do tratado, assinado em 1991, entrou em vigor em 1994 e expirou no ano passado.