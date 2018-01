Rússia põe primeiro satélite da Nigéria em órbita Um foguete russo colocou seis satélites em órbita neste sábado, incluindo o primeiro satélite nigeriano. O foguete Kosmos-3M decolou do Cosmódromo de Plesetsk às 3h11 (horário de Brasília), transportando equipamentos da Turquia, Grã-Bretanha, Coréia do Sul e dois satélites militares russos. Todos os seis equipamentos entraram em órbita às 8h46 (horário de Brasília), segundo um porta-voz. O lançamento marca a primeira investida nigeriana no espaço. Seu satélite, assim como os da Turquia e da Grã-Bretanha, fará parte de uma rede orbital de monitoramento de desastres, segundo a agência ITAR-Tass.