Rússia põe satélite militar em órbita Um foguete Próton decolou da base russa de Baikonur, levando um satélite militar para o espaço. O foguete partiu às 8h23, horário de Moscou (1h23 da madrugada no Brasil). O lançamento foi cercado de alta segurança, com soldados russos revistando os veículos em postos de guarda dentro da base. Na sexta-feira, outro foguete Próton lançará um satélite comercial americano. No sábado, a próximas tripulação da Estação Espacial Internacional partirá de Baikonur, no primeiro vôo tripulado ao espaço desde o desastre da Columbia.