Rússia prende repórter brasileiro colaborador do Estadão

Embora tenha se identificado como jornalista ao cruzar a fronteira, Boussidan não trabalhava em território russo e estava em trânsito rumo à Armênia com um visto de turista. No entanto, com o atentado de segunda-feira no aeroporto de Moscou, quando 35 pessoas morreram, o repórter enviou um relato sobre a cobertura televisiva da tragédia ao portal Terra Magazine.

Dois dias depois, a polícia o deteve em Sochi, no Mar Negro, e o interrogou por 12 horas. Em seguida, Boussidan foi levado a um juiz, que determinou sua prisão por 10 dias antes da deportação, além de uma multa de dois mil rublos (US$ 65).

O brasileiro, então, foi encaminhado a um centro de detenção para estrangeiros na cidade de Adler, perto da fronteira com a Geórgia. Preso, Boussidan passou 36 horas sem comida, sob pressão para assinar documentos em russo sem tradução e abrir mão da proteção consular brasileira.

O Itamaraty está em contato com o Kremlin (poder Executivo federal russo) e com o policial que dirige o centro onde está o brasileiro. A Embaixada da Alemanha em Moscou, por sua vez, enviou um representante a Adler. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.