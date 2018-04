Rússia prende repórter brasileiro colaborador do ''Estado'' O jornalista brasileiro freelancer Solly Boussidan, colaborador do Estado, foi preso ontem na Rússia, acusado de fazer reportagens sem autorização. Moscou determinou que Boussidan deve passar 10 dias na prisão antes de ser deportado, mas o Itamaraty e a Alemanha - país do qual o repórter também tem cidadania - trabalham para que ele deixe a Rússia o quanto antes.