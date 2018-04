Rússia pretende amenizar resolução

Um novo esboço de resolução contra o regime sírio foi apresentado ontem aos membros do Conselho de Segurança da ONU. A versão não menciona pontos de disputa, como a exigência de que o ditador Bashar Assad deixe o poder e um embargo de armas a Damasco seja decretado.

Essas mudanças atendem às vontades da Rússia para apoiar o texto. Sem elas, Moscou ameaça vetar a resolução, como fez em outubro. China, outro país com poder de veto, Índia, Paquistão e África do Sul também têm reservas. Os outros dez países do Conselho de Segurança defendem uma ação imediata da ONU. A decisão de amenizar o texto foi do Marrocos, que havia elaborado o esboço anterior levando em conta o plano da Liga Árabe para encerrar a crise na Síria. Agora, o texto fala apenas na necessidade de "uma transição política".

Os EUA e seus aliados europeus preferiam o texto anterior, mas diplomatas ocidentais disseram que aceitam os novos termos desde que a Rússia concorde em votar a favor, e não apenas se abster. Nos dois casos, a resolução seria aprovada. No entanto, um voto a favor dos russos enviaria uma mensagem de unidade da comunidade internacional contra a repressão do governo de Assad.