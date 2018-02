Rússia pretende expandir presença no Ártico

O anúncio foi feito durante discurso a militantes do principal partido pró-Kremlin no Parlamento russo. Putin afirmou que a reabertura da base nas Ilhas da Nova Sibéria, fechada depois da extinção da União Soviética, é essencial para proteger as rotas de navegação do Oceano Ártico.

Ao longo dos últimos anos, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca e Noruega têm tentado assegurar jurisdição sobre partes do Círculo Polar Ártico. Acredita-se que a região abrigue em seu subsolo um quarto de todas as reservas de gás e petróleo ainda não descobertas no planeta. Fonte: Associated Press.