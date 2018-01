Rússia proíbe importação de aves de Maryland (EUA) A Rússia suspendeu hoje as importações de aves e subprodutos do estado americano de Maryland, onde foram encontrados focos de gripe avícola no último fim de semana. Stanislav Zakharov, vice-chefe do departamento de veterinária do Ministério de Agricultura russo, disse que a proibição envolve aves vivas, carne e ovos. A Rússia é o maior comprador de carne de aves dos EUA (cerca de 70% de suas importações totais) e recentemente baniu as importações de Delaware e do Texas, onde a doença também foi encontrada. O ministro da Agricultura, Alexei Gordeyev, disse que o país pode proibir a compra de aves de todos os Estados Unidos se a doença ficar fora de controle. Dow Jones