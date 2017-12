Rússia proíbe sorvetes com nome de drogas Um tribunal do sul da Rússia proibiu a venda de um sorvete ucraniano que era vendido com nomes como Sua Dose de Maconha e Diversão Papoula (planta que dá origem ao ópio e à heroína). Policiais do setor de narcóticos da região pediram a proibição depois de ver o sorvete à venda em quiosques. O tribunal distrital ordenou a remoção do produto de todas as lojas e pontos de venda. Exames de laboratório não encontraram substâncias ilegais nos sorvetes, mas as autoridades disseram que "pesquisa psicolingüísticas e narcopsicológicas" mostram que os rótulos poderiam "criar e fomentar um interesse em drogas feitas de maconha e papoula", segundo a agência ITAR-Tass.