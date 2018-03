Rússia propõe novo acordo sobre defesa antimísseis O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que Moscou propôs aos Estados Unidos um novo acordo sobre defesa antimísseis. Ao mesmo tempo, um general do alto escalão do Exército russo dizia que o escudo antimísseis que Washington planeja construir representa uma ameaça potencial à Rússia. Respondendo a declarações de funcionários do governo norte-americano, de que os dois países deveriam cooperar para desenvolver sistemas de defesa contra mísseis antibalísticos, Alexander Yakovenko, porta-voz da chancelaria russa, manifestou as esperanças russas de que Washington concorde com o esboço de um "acordo político" sobre defesa antimísseis apresentado por Moscou.