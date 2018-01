Rússia propõe sistema de defesa antimísseis O ministro russo da Defesa, Igor Sergueyev, propôs nesta terça-feira ao secretário-geral da OTAN, George Robertson, um sistema de defesa antimísseis para a Europa, de acordo com a agência de notícias Interfax. A proposta foi formulada durante encontro em Moscou. Um dos objetivos da visita de Robertson à capital russa é tranqüilizar o governo russo sobre as conseqüências de uma ampliação da OTAN ao leste europeu, além de discutir um plano americano de desenvolvimento de um escudo antimísseis (NMD). A Rússia se opõe firmemente ao NMD, que, na avaliação do governo russo, ameaçaria sua segurança.