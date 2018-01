Rússia: Putin teria 78% dos votos, se eleição fosse hoje Uma recente pesquisa mostrou que, se as eleições fossem realizadas hoje, o presidente Vladimir Putin venceria de forma esmagadora um segundo mandato de quatro anos. Segundo a pesquisa nacional com 1.630 russos realizada pelo instituto independente ROMIR divulgada nesta segunda-feira, 78% dos entrevistados disseram que votarão em Putin, enquanto outros oito candidatos presidenciais tiveram entre 1 e 3 por cento de apoio. A pesquisa, promovida na semana passada, reflete a grande popularidade Putin, que acredita-se vencerá com facilidade a eleição presidencial de março. A margem de erro é de 2.6 pontos.