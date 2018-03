Rússia quer ajudar inspetores da ONU em trabalhos no Iraque O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Ivanov, disse que seu país poderia oferecer inspetores treinados e aviões de reconhecimento para participar do programa franco-alemão de reforço aos trabalhos dos inspetores da ONU no Iraque. Ele ressaltou, no entanto, não conhecer detalhes do programa. "Seja qual for o plano ou a iniciativa, deve acontecer sob a liderança dos inspetores (da ONU)", afirmou Ivanov. "Temos apenas uma autoridade - os inspetores internacionais, que têm nossa total confiança", acrescentou. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, chegou hoje a Paris para visita de três dias, nos quais o tema das conversações será o Iraque.