Bielo-Rússia e Rússia já têm uma união alfandegária formal, à qual o Casaquistão quer se juntar. A Rússia é a maior economia mundial ainda fora da OMC. Negociações iniciais para o ingresso começaram em 1993, mas vinham sendo adiadas. A guerra da Rússia com a Geórgia no ano passado foi uma das questões que adiaram o ingresso do país na OMC. As informações são da Dow Jones.