Rússia quer enviar milionário ao espaço A agência espacial russa insistiu ontem que enviará um empresário californiano à estação espacial internacional Alpha, apesar dos protestos da Nasa de que um turista espacial poderia representar um estorvo dentro da movimentada estação. A agência russa também ordenou a quatro cosmonautas russos que encerrem um boicote aos treinamentos da Nasa iniciado ontem. Os quatro se recusaram a participar porque a agência espacial norte-americana havia barrado Dennis Tito, de 60 anos, disposto a pagar milhões de dólares para um passeio no espaço sideral. As duas agências divergem quanto a uma eventual viagem do milionário norte-americano à estação espacial internacional a bordo de um foguete russo.