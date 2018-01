Rússia quer estabilizar preços do petróleo A Rússia tomará medidas adicionais para estabilizar os preços do petróleo de maneira responsável e em conjunto com outros países produtores e exportadores, afirmou o vice-primeiro-ministro do Petróleo, Viktor Khristenko. "Por mais que nossa contribuição seja modesta, será realizada e será importante", disse Khristenko. Ele não especificou, no entanto, o montante e o momento de tal corte. Khristenko afirmou também que as negociações entre a Rússia, a Opep e os países fora do Opep continuam e que outros encontros devem ocorrer brevemente em Moscou.