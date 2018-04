Rússia quer pena de 14 anos para magnata do petróleo Promotores russos pediram hoje uma sentença de 14 anos para o ex-magnata do petróleo Mikhail Khodorkovsky, que já foi o homem mais rico do país. Este é o segundo julgamento de Khodorkovsky, que já cumpriu sete anos de uma pena de oito anos por evasão fiscal. Contando o tempo já passado na cadeia, a nova sentença pode mantê-lo atrás das grades até pelo menos 2017. Mas com a redução da pena, que às vezes é concedidas na Rússia, ele pode sair em 2012, o ano da próxima eleição presidencial.