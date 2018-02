Rússia quer que Japão devolva o ouro do czar O governo russo pretende discutir com Tóquio o retorno de US$ 80 bilhões em ouro que o último czar enviou ao Japão durante a I Guerra Mundial e que o Japão, supostamente, nunca devolveu, disse um representante da chancelaria russa, segundo a agência Interfax. Em 2000, um pesquisador da Academia Diplomática da chancelaria russa disse que o Japão possuía ouro que o último monarca russo havia enviado para comprar armas - e que as armas nunca foram entregues. O porta-voz Alexander Yakovenko disse à Interfax que, embora o assunto do ouro do czar não esteja na pauta das conversações diplomáticas entre os dois países, a Rússia está preocupada com o assunto e quer levá-lo ao chamado Conselho de Sábios constituído para lidar com as questões entre os dois países. Rússia e Japão continuam formalmente em guerra, já que não existe tratado de paz assinado pondo fim às hostilidades iniciadas na II Guerra Mundial entre os dois países, que disputam quatro ilhas do arquipélago de Kuril.