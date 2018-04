Rússia ratifica tratado de desarmamento nuclear Start

MOSCOU - A Câmara dos Deputados da Rússia ratificou nesta terça-feira, 25, um novo Tratado de Redução de Armamentos Nucleares Estratégicos com a Rússia, conhecido como Start, já aprovado em dezembro passado pelo Senado dos Estados Unidos.

Os deputados aprovaram em terceira leitura o documento que reduz em 30% o número de ogivas nucleares, até 1.550 por país, e limita a 800 os vetores estratégicos, como mísseis intercontinentais, submarinos e bombardeiros.

O novo Start recebeu o respaldo de 350 deputados do partido do Kremlin, Rússia Unida, e da também formação governista Rússia Justa, enquanto os 96 parlamentares comunistas e ultranacionalistas votaram contra.

Na resolução aprovada pela Câmara, os deputados russos ressaltam que o novo Start, assinado em abril do ano passado pelos presidentes russo, Dmitri Medvedev, e americano, Barack Obama, é "estrategicamente beneficente para a Rússia".

O Senado dos Estados Unidos ratificou na tarde em dezembro de 2010 o tratado. O acordo, considerado uma prioridade da política externa do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, passou com 71 votos a favor e 26 contra.

Além disso, destacam que o documento não impõe limitações para que a Rússia continue desenvolvendo seu arsenal estratégico e mantenha a paridade nuclear com os Estados Unidos, que por sua vez adverte do perigo de uma ampliação dos elementos do escudo antimísseis americano na Europa.

Os deputados russos responderam assim à resolução emitida em dezembro passado pelo Senado americano na qual se assegura que o novo Start não limita a expansão do escudo antimísseis americano.

A Câmara adverte que o desdobramento próximo às fronteiras russas de elementos estratégicos do escudo por parte dos EUA e de outros países será motivo para que Rússia abandone o tratado, já que suporia "uma ameaça para a segurança nacional".

Ao assinar em abril do ano passado o tratado de redução de arsenais estratégicos, Rússia e EUA se puseram de acordo em sincronizar sua ratificação.

O tratado, mais conhecido como Start, limita a 1.500 a quantidade de armas nucleares estratégicas a serem mantidas pelos dois países e prevê a retomada das inspeções mútuas dos arsenais atômicos. A versão original do tratado, assinado em 1991, entrou em vigor em 1994 e expirou no ano passado.

(Com Dow Jones)