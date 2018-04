Rússia realiza maior treinamento militar em décadas

Dezenas de navios da frota do Pacífico da Rússia e 130 aviões de combate também participaram dos "jogos de guerra", como este tipo de exercício é conhecido. A operação começou na sexta-feira e prosseguirá nesta semana. Putin observou alguns dos treinamentos na Ilha Sakhalin, no Pacífico, para onde milhares de soldados foram transportados de balsa e levados de helicóptero a partir do continente.

O vice-ministro de Defesa da Rússia, Anatoly Antonov, assegurou na segunda-feira que o exercício era parte de um treinamento regular de combate e não se direcionava contra qualquer nação particular, embora alguns analistas acreditem que a demonstração de força foi destinada a China e ao Japão. Fonte: Associated Press.