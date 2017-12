Rússia reconhece Montenegro como Estado independente A Rússia reconheceu Montenegro como um Estado soberano e independente depois de uma nota entregue pelo cônsul do país ao secretário-geral do Ministério montenegrino de Assuntos Exteriores, neste domingo. Segundo um comunicado da Chancelaria de Montenegro, o documento do ministério russo se fundamenta em um decreto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, datado de 10 de junho. O texto acrescenta a disposição da Rússia em estabelecer relações diplomáticas em nível de Embaixadores. No último dia 3, Montenegro proclamou sua independência da união estatal com a Sérvia, formada desde 2003. A Islândia foi o primeiro país a reconhecer Montenegro, no dia 8 de junho.