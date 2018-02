Rússia reduzirá sua presença militar na Chechênia Os militares russos reduzirão suas tropas na Chechênia de 80.000 para 22.000 homens, em uma retirada que deverá ser completada até o final do ano, afirmou hoje o general Vladimir Moltenskoi, comandante russo na república separatista. Segundo Moltenskoi, as forças do presidente rebelde Aslan Maskjhadov não têm mais poder de causar resistência às força russas - apesar dos conflitos que causaram a morte de vários soldados ultimamente. Nas últimas 24 horas, cinco militares russos morreram e nove ficaram feridos em confrontos com os rebeldes. Makjhadov "não tem mais recursos para organizar uma resistência contra as tropas federais porque os rebeldes sofreram fortes baixas que os impedem de se reagruparem", afirmou Moltenskoi, segundo a agência de notícias russa Interfax De acordo com o comandante russo, a atual força russa na Chechênia é de 80.000 homens (pertencentes aos Ministérios da Defesa e do Interior e a outras agências). Tais forças serão reduzidas até o final do ano para 22.000 soldados, incluindo 14.000 oficiais permanentes e comandantes.