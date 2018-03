Rússia reforça segurança contra guerra nuclear na Coréia A Rússia está tomando medidas para se proteger de um possível uso de armas atômicas na Península Coreana, disse o vice-chanceler Alexander Losyukov, segundo a agência de notícias Interfax. Losyukov afirmou que outros países, como China e Coréia do Sul, também vêm reforçando a segurança na região. ?Esses esforços dizem respeito à possível erupção de um conflito ali, no qual armas nucleares poderiam ser usadas?, disse. O vice-ministro não descreveu quais as medidas tomadas, mas disse que não envolvem uma escalada de força militar.