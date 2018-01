Rússia restabelece fornecimento de gás à Geórgia O fornecimento de gás russo à Georgia, interrompido por explosões em um gasoduto há uma semana, foi restabelecido, informaram fontes oficiais no domingo. Várias regiões da Geórgia careciam com a falta de gás graças às explosões, ocorridas no dia 22 de janeiro em um gasoduto. As autoridades russas falaram em "sabotagem", enquanto o presidente da Georgia, Mijail Saakachvili, acusou a Rússia de haver organizado os incidentes para pressionar seu governo.