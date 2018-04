Rússia saúda disposição dos EUA de estreitar laços

A Rússia saudou ontem a promessa o discurso do vice-presidente dos EUA, Joe Biden, no qual ele declarou a intenção de Washington de retomar de modo mais estreito seus laços com Moscou. Biden, afirmou no sábado, na conferência sobre segurança em Munique, na Alemanha, que "é hora de acabar com a perigosa falta de rumo dos vínculos com Moscou". O vice-primeiro-ministro russo, Serguei Ivanov, disse, depois do encontro com Biden, que os EUA enviam sinais bastante positivos. "É óbvio que o novo governo americano (de Barack Obama) tem um grande desejo de mudança e isso inspira otimismo", afirmou Ivanov. Nos últimos anos, as relações entre os dois países se tornaram tensas. O breve conflito da Rússia com a Geórgia, em 2008, e o fato de Moscou ter reconhecido formalmente as regiões georgianas secessionistas da Abkházia e da Ossétia do Sul foram condenados pelos EUA. Moscou também respondeu de maneira irada aos planos do então presidente George W. Bush de instalar partes de um escudo contra mísseis na Polônia e na República Checa, em razão das supostas ameaças de países hostis a Washington, principalmente o Irã. Também revoltou-se com a pressão de Bush para que as vizinhas da Rússia, Geórgia e Ucrânia, passassem a integrar a aliança da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Biden afirmou que o projeto do escudo continua vigente, mas defendeu uma maior cooperação e aproximação entre a Otan e a Rússia. Com isso, Obama dá sinais de que manterá uma política externa mais pragmática e menos ideológica, alimentando as expectativas do degelo nas relações com a Rússia. À pergunta se a Rússia tomaria medidas concretas para responder à abertura proposta por Washington, Ivanov mostrou-se cauteloso. "Esse não é um bazar oriental e nós não negociamos como se faz em um bazar", afirmou. Em comentários que podem ser considerados entre os mais conciliadores da Rússia, nos últimos tempos, ele indicou que seu país está disposto a discutir as ameaças de mísseis com Washington, e renovou a proposta de utilizar as estações de radar russas atualmente existentes num futuro sistema de defesa. Ivanov reafirmou que, se os EUA abandonarem os planos da instalação do escudo na Europa Oriental, a Rússia não levará adiante a ameaça de instalar seus próprios mísseis nucleares perto da fronteira polonesa. Ele reiterou que acredita na disposição dos EUA de dar início, em breve, a negociações sobre desarmamento, e aplaudiu a disposição de Obama de conversar com o Irã sobre o programa nuclear deste país. "Aprovamos todas as medidas que visam a uma solução política do programa nuclear iraniano", declarou Ivanov. A Rússia ocupa uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU e é um importante elemento nos esforços do Ocidente para coibir as ambições nucleares de Teerã. Ivanov negou que a Rússia tenha influenciado o Quirguistão a fechar uma base militar americana crucial para a campanha dos EUA no Afeganistão.