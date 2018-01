Rússia se opõe a resolução humanitária para Síria

O embaixador russo na ONU, Vitaly Churkin, disse em coletiva de imprensa que "é necessário um trabalho duro, pragmático e determinado" para resolver questões humanitárias específicas e não uma resolução do Conselho de Segurança que certamente tem como alvo "politizar o problema".

Diplomatas do conselho disseram que esperam circular o esboço de uma resolução humanitária, após o fracasso das negociações de paz ente governo de oposição sírios, principalmente no que diz respeito ao acesso de comboios com ajuda a partes sitiadas da cidade de Homs.

"Somos contra uma resolução agora no Conselho de Segurança", disse Churkin aos jornalistas. "Acreditamos que é um passo errado. Não é um período bom para ter qualquer resolução discutida no Conselho de Segurança."

Rússia e China, que apoiam o governo Sírio, vetaram três resoluções anteriores apoiadas pelo Ocidente que tinham como objetivo pressionar o presidente Bashar Assad a acabar com a violência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Churkin afirmou que é necessário que governo e oposição, além dos países que têm influência sobre cada lado, enfrentem e resolvam a situação humanitária na Síria. Fonte: Associated Press.