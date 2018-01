Rússia se recusa "a ceder à pressão americana", afirma jornal russo O jornal russo de língua inglesa The Moscow Times afirma que a Rússia não está disposta "a ceder à pressão americana" contra a venda de armas para a Venezuela. Os Estados Unidos impuseram um embargo de vendas de armas e equipamentos militares ao país sul-americano. O jornal ouve especialistas na área de Defesa que afirmam que o acordo comercial entre os dois países "não tornará as relações russo-americanas piores do que elas já se encontram". Segundo o jornal, Chávez deve fechar a negociação com a Rússia para comprar aviões de guerra na visita oficial que fará ao país, nos próximos meses. No domingo, o líder venezuelano fez um pronunciamento na TV no qual afirmou que o exército da Venezuela estava em vias de adquirir o primeiro lote de metralhadoras russas e que até o final do ano o país contará com 100 mil rifles automáticos comprados da Rússia.