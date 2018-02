Rússia solicita à ONU pedido de pausa humanitária nos conflitos no Iêmen A Rússia está solicitando ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) para pedir uma "pausa humanitária" nos conflitos no Iêmen para ajudar diplomatas e civis atingidos nos combates entre rebeldes xiitas e militantes leais ao presidente do país, Abed Rabbo Mansour Hadi.