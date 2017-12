Rússia suspende oficialmente importação de carne da UE Agora é oficial: a Ministério de Agricultura da Rússia determinou a suspensão das importações de carne da União Européia (UE) por conta de um impasse envolvendo a padronização dos certificados veterinários nos países que formam o bloco. Cada país europeu tem um certificado diferente e a Rússia quer um único documento para todos. Esperava-se um acordo para 1º de maio, prazo que foi prorrogado para 1º de junho, mas não houve consenso. Estão suspensas as importações de carne bovina, suína e de frango desde terça-feira. Ontem, uma fonte do Serviço Veterinário russo adiantou que o governo tinha suspendido a emissão de certificados de importação para carne de qualquer tipo proveniente da UE. De acordo com o serviço de imprensa do Ministério de Agricultura russo, o governo espera que a questão seja resolvida o mais rápido possível. O comissário para Saúde e Assuntos do Consumidor da UE, David Byrne, reagiu ao embargo com surpresa uma vez que as discussões sobre a certificação ainda estavam em curso. "A interrupção do comércio (de carne) é desnecessária e injustificada", disse Byrne através de um porta-voz, em Bruxelas. "Nossas exportações são seguras e saudáveis". Byrne disse ainda que a medida não está em linha com a relação cordial entre Rússia e UE, ressaltada pela reunião de cúpula realizada no mês passado entre ambos. A UE fornece 20% das importações russas de frango, 78% das compras de carne bovina e metade das compras de carne suína, de acordo com o Kommersant, um jornal financeiro de Moscou.