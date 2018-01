Rússia tem eleições em 70 de suas 88 regiões Mais de 30 milhões de russos estão convocados, neste domingo, 11, às urnas para participar das eleições legislativas e municipais em 70 das 88 repúblicas e regiões do país. O maior interesse é pelas eleições das assembléias legislativas em 14 repúblicas e regiões, que são vistas como o ensaio geral do pleito parlamentar nacional que acontecerá em 2 de dezembro. Realizam eleições legislativas a cidade de São Petersburgo (com status de entidade federada), as repúblicas do Daguestão e Komi, o território de Stávropol e as regiões de Vologda, Leningrado, Moscou, Murmansk, Omsk, Oriol, Pskov, Samara, Tomsk e Tiumen. Participam das eleições 14 partidos de nível nacional, entre os quais se destacam - e se enfrentam pela primeira vez - os governistas Rússia Unida, que já controla a Duma atual, e o Rússia Justa, recém criado pelo Kremlin. O Rússia Unida, liderado pelo presidente da Duma, Boris Grizlov, se proclama de centro-direita, enquanto o Rússia Justa, encabeçado pelo presidente do Senado, Serguei Mironov, anuncia uma ideologia de esquerda. Dos 14 partidos que apresentaram listas de candidatos nestas eleições, apenas o Rússia Unida, o Rússia Justa, o Comunista e o Liberal Democrático (ultranacionalista, mas leal ao Kremlin) puderam fazê-lo nas 14 regiões. O partido nacionalista Patriotas da Rússia e o liberal União de Forças de Direitas participam em 10 regiões; o também liberal Yabloko, em quatro; o Vontade Popular e o Partido Democrático, em três; o Agrário, em duas, e o Unidade, o Partido Comunista Operário, o Socialista Unificado e o Verde, em uma. Uma particularidade deste pleito é que ele se realiza segundo as novas normas eleitorais que favorecem os partidos grandes em relação aos pequenos, que para se registrar em nível nacional agora devem ter pelo menos 50 mil militantes que residam em mais da metade das regiões do país. Além do pleito legislativo, em muitas outras regiões acontecem eleições municipais e em nível de distrito. A Comissão Eleitoral Central da Rússia anunciou que deve divulgar os primeiros resultados preliminares da jornada eleitoral às 12h (horário local) de segunda-feira.