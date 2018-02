Rússia tem mais de 1.000 soldados na Ucrânia, diz Otan A Rússia tem "bem mais" de 1.000 soldados operando na Ucrânia, segundo um graduado oficial militar da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "As forças russas estão ativamente engajadas nos combates no interior da Ucrânia", disse o oficial, em condição de anonimato. "Existem claras evidências de contato entre forças ucranianas e russas."