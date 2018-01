Rússia tenta descobrir motivo do naufrágio do "Kursk" Uma expedição de embarcações especiais da frota Russa começou nesta quinta-feira os trabalhos e recuperação dos fragmentos da proa do submarino "Kursk". Os russos querem recuperar um sistema de escuta hidroacústico e parte de um tubo lançador de torpedos. A recuperação desses destroços é considerada fundamental para determinar as causas do naufrágio do submarino. A embarcação afundou durante manobras navais no mar de Barents, no dia 12 de agosto de 2000, matando seus 118 tripulantes. Segundo o porta-voz da armada, Igor Digálo, vários mini-submarinos e equipamentos de navegação automática participam da operação. Ele acredita que se as condições meteorológicas se mantiverem boas, a busca pode terminar em pouco tempo. Depois de recuperados, os fragmentos serão levados ao Instituto de Investigação "Prometeo", em San Petersburgo. Navios de guerra também fazem parte da operação de resgate dos destroços. A intenção é manter afastados curiosos e barcos de outros países que estejam na região.